Croazia, aggressione con coltello in una scuola: morto un bambino

Un bambino è morto in un'aggressione con un coltello avvenuta in una scuola nel quartiere Precko di Zagabria, in Croazia. Altri cinque sono rimasti feriti come anche due adulti, tra cui un'insegnante che versa in stato grave. Lo hanno confermato alla stampa fonti ufficiali della polizia. Sarebbe rimasto ferito anche l'aggressore, un diciannovenne, arrestato sul posto. Non si sa ancora nulla sulle sue motivazioni né sulla sua identità.