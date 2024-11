Cina, attacco con coltello in una scuola: 8 morti e diversi feriti

Almeno 8 persone sono morte e 17 sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola in Cina. Lo riferisce la polizia, che ha arrestato l'aggressore. Secondo i media di Pechino, ad agire sarebbe stato un 21enne. Il ragazza ha raccontato di essersi laureato nel 2024 e di essere tornato al Wuxi Polytechnic Professional and Technical College di Yixing per sfogare la sua rabbia dopo che l'istituto non gli aveva rilasciato il diploma per non aver superato un esame.