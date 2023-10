Cristoforo Colombo: all'asta la lettera in cui annunciava la scoperta dell'America

La lettera in cui Cristoforo Colombo annuncia la scoperta dell'America è stata messa in vendita per circa 1,4 milioni di euro.

La rara traduzione in latino della missiva del 1493, in cui Colombo racconta il suo storico viaggio, era stata conservata in una collezione privata svizzera per quasi un secolo. L'esploratore la scrisse al tesoriere della corte spagnola Luis de Santangél dopo il suo ritorno in Europa, la versione latina fu invece stampata con un macchinario, per trasmettere in fretta la notizia. Per molti storici, la lettera che elogia la ricchezza naturale delle isole appena scoperte, rappresenterebbe l'inizio della colonizzazione europea del Nuovo Mondo.