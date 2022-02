Crisi Ucraina, nuove accuse ai russi: costruiscono ponti al confine e inviano altri 7mila soldati

"Continuiamo a ricevere indicazioni che" la Russia "potrebbe trovare un falso pretesto in qualsiasi momento per giustificare un'invasione". Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Biden, sulla situazione in Ucraina. "Ogni indicazione che abbiamo ora - ha aggiunto - è che intendono accettare solo pubblicamente di parlare e fare affermazioni sulla de-escalation, mentre in realtà si mobilitano per la guerra".