Crisi Ucraina, Biden: Russia colpevole guerra catastrofica se non si ferma

"Stiamo denunciando i piani russi.

Non perché vogliamo un conflitto ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l'invasione dell'Ucraina". E' il tweet del presidente Usa, Joe Biden, che aggiunge: "Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta".