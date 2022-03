Crimini di guerra, il procuratore della Corte penale internazionale apre un'indagine contro la Russia

Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha aperto un'indagine su possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Ucraina.

L'inchiesta, ha spiegato, esaminerà i presunti crimini commessi prima dell'invasione russa, ma ha aggiunto che "data l'espansione del conflitto negli ultimi giorni, è mia intenzione prendere in considerazione ogni crimine commesso da qualsiasi parte in conflitto, in qualsiasi parte del territorio".