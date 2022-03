Ucraina, missili russi contro la torre della tv di Kiev: vittime | Biden: Putin è un dittatore, deve pagare

"Nel corso della storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti, aumentando i costi e le minacce per l'America e il mondo. Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale". Lo afferma Joe Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. "Putin ha pensato che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Si è sbagliato".