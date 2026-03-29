Crans-Montana, media: "Ambasciatore italiano verso il rientro in Svizzera"

Il disgelo tra l'Italia e la Confederazione elvetica si starebbe concretizzando a seguito dell'esito positivo della collaborazione tra i magistrati italiani e svizzeri, anche in relazione alla recente missione a Sion del pm romano Stefano Opilio, che ha potuto prendere visione dell'intero fascicolo dell'indagine in cui sono indagate 9 persone.