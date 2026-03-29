Speciale La strage di Crans-Montana
lo rivela la radio televisione svizzera di lingua italiana

Crans-Montana, media: "Ambasciatore italiano verso il rientro in Svizzera"

Ad anticipare la data è la Radio Televisione Svizzera di lingua italiana

29 Mar 2026 - 22:02
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Dopo l'avvio della cooperazione giudiziaria tra le procure di Roma e Sion sulla strage del Constellation, il rientro in Svizzera dell'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado potrebbe avvenire nei prossimi giorni, forse già mercoledì 1° aprile, in occasione di una cerimonia di deposizione di una corona di fiori che l'ambasciata italiana di Berna ha organizzato a Crans-Montana per commemorare le 41 vittime, di cui 6 italiani, del rogo di Capodanno. E' quanto riferisce Rsi, la radio televisione svizzera di lingua italiana.

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L'ambasciatore italiano in Svizzera

 Il diplomatico è assente dalla Svizzera dal 24 gennaio, quando la Farnesina ha deciso di richiamarlo a Roma in polemica con l'andamento dell'inchiesta giudiziaria della procura del Cantone del Vallese e in particolare a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale teatro della tragedia.

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Il disgelo tra l'Italia e la Confederazione elvetica si starebbe concretizzando a seguito dell'esito positivo della collaborazione tra i magistrati italiani e svizzeri, anche in relazione alla recente missione a Sion del pm romano Stefano Opilio, che ha potuto prendere visione dell'intero fascicolo dell'indagine in cui sono indagate 9 persone.

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