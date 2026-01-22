Crans-Montana, la 15enne italiana ricoverata a Zurigo si è svegliata
Il padre: "Giornata positiva, ci ha riconosciuto"
© Afp
Elsa R., la 15enne di Biella rimasta ferita durante l'incendio de Le Constellation la notte di Capodanno, si è svegliata dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo. La studentessa ha riconosciuto entrambi i genitori. "È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto", ha dichiarato il padre.
La giovane si trova ancora in terapia intensiva ed era già stata sottoposta a due operazioni. Una terza, all'intestino, era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. "È una grande emozione - ha continuato il padre -. La prognosi rimane riservata". Secondo i medici, però, la situazione rimane critica.
La 15enne "non può essere ancora trasportata. Da quello che abbiamo appreso in ogni caso, se dovesse essere trasportabile, probabilmente, essendo di Biella, verrà portata al centro ustioni di Torino e mi sembra una cosa assolutamente giusta e legittima", aveva commentato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
In Lombardia si trovava invece Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica sopravvissuta al rogo ricoverata al Niguarda di Milano e ora trasferita al Bufalini di Cesena. Dopo giorni di silenzio, la giovane veterinaria è tornata sui social, con un post su Instagram in cui mostra ferite e ustioni. A corredo, un messaggio: "Non smettere mai di onorare la vita". Sul post, Eleonora ha scritto parole che mostrano i suoi timori, ma anche la sua determinazione. Senza dimenticare di rivolgere un pensiero a chi ha perso la vita nella tragedia, "gli angeli", come li chiama, "che non ce l'hanno fatta". "Dietro ogni articolo e titolo giornale, c'è stata la vita vera. Quella fatta di paura, ma anche di coraggio e forza per andare avanti". Poi, i ringraziamenti ai suoi affetti e all'équipe medica che l'ha seguita: "Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità".