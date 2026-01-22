Crans-Montana, la 15enne italiana ricoverata a Zurigo si è svegliata

In Lombardia si trovava invece Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica sopravvissuta al rogo ricoverata al Niguarda di Milano e ora trasferita al Bufalini di Cesena. Dopo giorni di silenzio, la giovane veterinaria è tornata sui social, con un post su Instagram in cui mostra ferite e ustioni. A corredo, un messaggio: "Non smettere mai di onorare la vita". Sul post, Eleonora ha scritto parole che mostrano i suoi timori, ma anche la sua determinazione. Senza dimenticare di rivolgere un pensiero a chi ha perso la vita nella tragedia, "gli angeli", come li chiama, "che non ce l'hanno fatta". "Dietro ogni articolo e titolo giornale, c'è stata la vita vera. Quella fatta di paura, ma anche di coraggio e forza per andare avanti". Poi, i ringraziamenti ai suoi affetti e all'équipe medica che l'ha seguita: "Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità".