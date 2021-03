Covid, Usa: Texas e Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine

ansa

Texas e Mississippi hanno revocato l'obbligo di mascherine anti Covid, consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. Lo hanno annunciato i governatori repubblicani Greg Abbott e Jonathon Tate Reeves, sfidando il monito lanciato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) a non abbassare la guardia. Dura la reazione del presidente Joe Biden: "Non è il momento di prendere simili decisioni".