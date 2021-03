Covid, Usa: non mischiare vaccini se non in "situazioni eccezionali"

Il vaccino Covid-19 della Johnson & Johnson non dovrebbe sostituire la seconda dose dei vaccini Moderna o Pfizer, tranne in "situazioni eccezionali". Lo ha affermato il Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti. "Qualsiasi dei vaccini Covid-19 attualmente autorizzati può essere utilizzato quando indicato, senza una preferenza di prodotto", ha detto il dottor Sarah Mbaeyi, ufficiale medico del Cdc, come riporta la Cnn.