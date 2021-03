Covid, vaccini e restrizioni: dalla Francia alla Gran Bretagna, ecco a che punto sono gli altri Paesi

Più di 345 milioni di dosi di vaccino per il Covid sono state somministrate a livello globale dall'avvio della campagna di inoculazione a dicembre. Ma i dati, riporta il New York Times, mostrano le grandi disparità fra i Paesi. Israele guida la corsa alle vaccinazioni con il 58% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di Pfizer o Moderna e il 46% completamente vaccinato. In Gran Bretagna il 35% ha ricevuto una dose e il 2,2% è completamente vaccinato. Nell'Unione Europea, l'Italia fa peggio di Germania e Francia. Le differenze tra i vari Paesi emergono anche sul piano di restrizioni. Vediamo come.

Il governo britannico è impegnato a combattere "uno tsunami di disinformazione", alimentato nel Regno Unito come altrove nel mondo contro i vaccini anti Covid a dispetto di segnali sempre più confortanti sulla loro efficacia e sicurezza. Lo ha affermato a Sky News il ministro Nadhim Zahawi, incaricato dal premier Tory Boris Johnson di coordinare la campagna vaccinale sull'isola, giunta a oltre 15 milioni di dosi somministrate. Zahawi ha ricordato che l'esecutivo ha istituito una speciale task force incaricata in primis di contrastare "le fake news, la disinformazione e la cattiva informazione" spacciate online; materiale cha ha "impatto" in particolare sulla fiducia verso i vaccini di minoranze etniche (asiatiche e afrocaraibiche in testa, memori di sperimentazioni mediche senza consenso subite in passato in tutt'altro contesto nella Gran Bretagna post-imperiale) e contro cui si stanno mobilitando organizzazioni sociali e leader religiosi, incluse figure di spicco dell'islam e dell'ebraismo ortodosso.

FRANCIA I vaccinati in Francia con prima dose sono 4.819.924, quelli con due dosi 2.219.277. Da un punto di vista restrittivo, dal 25 febbraio nel Paese vige il coprifuoco dalle 18 alle 6. Possono uscire di casa solo le persone che devono recarsi al lavoro o a scuola o da un medico, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, i magistrati, le autorità amministrative, chi deve andare a trovare un familiare in precarie condizioni di salute, i proprietari di un animale domestico che devono però rimanere nel raggio di un chilometro da casa. Il governo incoraggia lo smartworking dove possibile. Il lockdown è rinforzato in alcune aree come Nizza e Dunkerque. Le scuole sono aperte ed è obbligatorio portare la mascherina, tranne per i bimbi al di sotto dei sei anni. I negozi rimangono aperti fino alle 18 mentre sono chiusi ristoranti, bar, musei, teatri, palestre come in Italia. In strada è obbligatorio indossare la mascherina.

GERMANIA In Germania 6.113.484 di persone sono state vaccinate. Di queste, 2.749.786 hanno ricevuto anche la seconda dose. Dopo quasi tre mesi di lockdown duro, nel Paese, c'è stato un allentamento delle misure: negozi, musei e gallerie possono essere aperti su appuntamento e laddove l'incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti è inferiore a 50, il commercio al dettaglio riapre con limitazioni anche meno rigorose. Nei contatti privati sono possibili incontri fra due nuclei abitativi, arrivando a un massimo di 5 persone (esclusi i minori fino a 14 anni, che non vengono contati). Le scuole sono state riaperte da metà febbraio e i parrucchieri il 1 marzo.

GRAN BRETAGNA In Gran Bretagna le persone vaccinate con una dose sono 23.684.103, quelle vaccinate con la seconda dose sono invece 1.532.754. Dopo quasi due mesi di lockdown nazionale, seguito all'impennata di contagi alimentata dall'aggressiva "variante inglese" del virus, il governo ha allentato le misure anti-Covid. Dall'8 marzo ha aperto le scuole per milioni di bambini e ragazzi in Inghilterra, primo passo della graduale e condizionata road map fissata dal premier Boris Johnson per l'uscita del Regno dal terzo lockdown: percorso che non prevede peraltro la riapertura dei negozi non essenziali prima del 12 aprile, quella dei ristoranti e pub indoor e dei primi luoghi d'intrattenimento prima di metà maggio, e un alleggerimento generalizzato di movimenti e viaggi prima del 21 giugno. La ripresa, in tutti gli istituti di ordine e grado, chiusi in territorio inglese dal 18 dicembre, è accompagnata dall'istituzione di una rete di test ad hoc su base volontaria e dalla raccomandazione dell'uso della mascherina esteso agli studenti delle secondarie nelle aule e negli ambienti comuni, oltre che a insegnanti e personale. Sono consentite attività ricreative all'aperto con la famiglia o con un'altra persona.

ISRAELE Israele è il primo Paese al mondo ad aver vaccinato quasi tutta la popolazione, che conta oltre 9 milioni di persone. Secondo i dati del ministero della Salute, il governo ha immunizzato, con una dose, 5,1 milioni di persone. Mentre più di 4,1 milioni di abitanti hanno ricevuto anche la seconda dose. Le restrizioni rimangono per chi non è stato vaccinato. Il governo ha attivato la Green Pass per permettere a chi è stato immunizzato anche con la seconda dose di uscire dal lockdown e accedere alle attività e ai servizi che - a causa del coronavirus - sono generalmente precluse. Il Green Pass può essere sia cartaceo che online, scaricabile su smartphone e scansionato con un Qr code, e sarà richiesto per attività come palestre, ristoranti con una capacità del 75% - e con un limite di 100 persone - cinema ed eventi. Rimane l'obbligo della mascherina e del distanziamento di almeno due metri.

ITALIA In Italia sono oltre 6,6 milioni le dosi somministrate. Le persone vaccinate con la doppia dose sono quasi 2 milioni. Quelle immunizzate con una sola dose sono oltre 2,6 milioni. Nel nostro Paese vige il sistema a fasce: bianche, gialle, arancioni e rosse. Per Pasqua è prevista una nuova stretta, come avvenuto per Natale, al fine di contenere i contagi che hanno subito una recrudescenza a causa dalle varianti. Da lunedì la maggior parte del territorio è quindi in lockdown, tranne per la Sardegna che è in zona bianca, sono vietati gli spostamenti tra Regioni mentre la scuola è in Dad: su quasi 8 milioni di studenti, 7 milioni rimarranno a casa. Rimangono chiusi bar e ristoranti, parrucchieri e alcune tipologie di negozi.

SPAGNA In Spagna le persone che hanno ricevuto la completa immunizzazione sono 1.583.244 mentre le dosi somministrate sono in tutto 5.352.767. Il consiglio interterritoriale composto dal Ministero della Sanità e dalle comunità autonome della Spagna ha approvato restrizioni sanitarie omogenee per il periodo della Settimana Santa, una delle festività più sentite nel Paese iberico. Sarà in vigore tra il 26 marzo e il 9 aprile. Le regioni si sono accordate sulla proibizione della mobilità dei cittadini tra l'una e l'altra e hanno fissato il coprifuoco notturno tra le 23 e le 6, anche se ognuna potrà decidere di anticiparlo alle 22. Saranno proibite le riunioni tra persone non conviventi in spazi privati, mentre potranno essere di quattro persone in spazi pubblici chiusi e di sei persone in spazi pubblici aperti. Le misure anti-Covid comuni approvate in Spagna per il periodo di Pasqua (26 marzo-9 aprile) non saranno obbligatorie per le Baleari e le Canarie, dove si applicano misure ad hoc per le caratteristiche specifiche di questi territori insulari.