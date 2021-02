Ministro Gb denuncia: "Uno tsunami di fake news contro i vaccini"

Il governo britannico è impegnato a combattere "uno tsunami di disinformazione", alimentato nel Regno Unito come altrove nel mondo contro i vaccini anti Covid a dispetto di segnali sempre più confortanti sulla loro efficacia e sicurezza. Lo ha affermato a Sky News il ministro Nadhim Zahawi, incaricato dal premier Tory Boris Johnson di coordinare

la campagna vaccinale sull'isola, giunta a oltre 15 milioni di dosi somministrate. Zahawi ha ricordato che l'esecutivo ha istituito una speciale task force incaricata in primis di contrastare "le fake news, la disinformazione e la cattiva informazione" spacciate online; materiale cha ha "impatto" in particolare sulla fiducia verso i vaccini di minoranze etniche (asiatiche e afrocaraibiche in testa, memori di sperimentazioni mediche senza consenso subite in passato in tutt'altro contesto nella Gran Bretagna post-imperiale) e contro cui si stanno mobilitando organizzazioni sociali e leader religiosi, incluse figure di spicco dell'islam e dell'ebraismo ortodosso.