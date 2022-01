Covid, Oms: "Create condizioni perfette per nuove varianti"

"Alfa, Beta, Delta, Gamma e Omicron riflettono che, in parte a causa dei bassi tassi di vaccinazione, abbiamo creato le condizioni perfette per l'emergere di nuove varianti del virus". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con la stampa. "La scorsa settimana è stato segnalato il numero più alto di casi dall'inizio della pandemia", ha aggiunto.