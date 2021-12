Covid, la Gran Bretagna approva l'uso dell'anticorpo monoclonale Gsk | Omicron, primo caso accertato nella regione di Parigi

"I dati che abbiamo sul vaccino sono sufficienti per questa estensione pediatrica. Abbiamo uno studio fatto su 3mila bambini, con dose ridotta e cioè un terzo della dose". Lo ha detto Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa a Radio anch'io. "Il vaccino - ha aggiunto - si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po' di febbre e mal di testa. Per ora non ci sono miocarditi. Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c'è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemca e questa può essere grave. Sei bambini su mille finiscono in ospedale. C'è un rischio".