Covid, Kurz: "In Austria eventuale lockdown solo per non vaccinati"

ansa

"In Austria eventuale lockdown solo per non vaccinati". Queste le parole del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ospite di una trasmissione televisiva sull'emittente Orf, escludono un eventuale lockdown per le persone vaccinate. Affermazioni che chiariscono come, in caso di nuove restrizioni dovute al Covid, le chiusure riguarderanno solo chi non si è vaccinato. Dunque, niente più blocco totale del paese: "Il tempo dei blocchi deve essere finito", continua il cancelliere.