Covid, il contratto Pfizer: dalle penali non automatiche alle sei dosi per fiala

Sei dosi di vaccino anti-Covid invece di cinque per ogni fiala e penali che non scattano in maniera automatica in caso di inadempienze : è quanto si legge nel contratto firmato da Pfizer e Ue. Dalle carte secretate emerge come le sanzioni siano applicabili "esclusivamente su forniture trimestrali e non settimanali". L' 8 gennaio , inoltre, la multinazionale ha cambiato i termini del patto, ottenendo dall' Ema "l'aggiunta" di una dose per fiala.

L'accordo parallelo di BioNTech con la Germania - Come riporta il Corriere della Sera, nei documenti a disposizione dell'Avvocatura dello Stato, per la diffida che già oggi potrebbe partire, si legge che BioNTech ha firmato un accordo parallelo con la Germania che si aggiunge a quello concordato dall'Unione europea. Un'intesa che rischia di minare la distribuzione equa delle dosi tra gli Stati membri stabilita in percentuale rispetto agli abitanti. A Berlino sarebbe garantita infatti una fornitura aggiuntiva di 30 milioni di dosi.

Dentro i laboratori di Reithera: a giugno le prime dosi del vaccino italiano IPA 1 di 50 IPA 2 di 50 IPA 3 di 50 IPA 4 di 50 IPA 5 di 50 IPA 6 di 50 IPA 7 di 50 IPA 8 di 50 IPA 9 di 50 IPA 10 di 50 IPA 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 IPA 14 di 50 IPA 15 di 50 IPA 16 di 50 IPA 17 di 50 IPA 18 di 50 IPA 19 di 50 IPA 20 di 50 IPA 21 di 50 IPA 22 di 50 IPA 23 di 50 IPA 24 di 50 IPA 25 di 50 IPA 26 di 50 IPA 27 di 50 IPA 28 di 50 IPA 29 di 50 IPA 30 di 50 IPA 31 di 50 IPA 32 di 50 IPA 33 di 50 IPA 34 di 50 IPA 35 di 50 IPA 36 di 50 IPA 37 di 50 IPA 38 di 50 IPA 39 di 50 IPA 40 di 50 IPA 41 di 50 IPA 42 di 50 IPA 43 di 50 IPA 44 di 50 IPA 45 di 50 IPA 46 di 50 IPA 47 di 50 IPA 48 di 50 IPA 49 di 50 IPA 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci Il traguardo è giugno quando finalmente potranno essere utilizzati, dopo tutte le fasi di sperimentazione e di certificazioni, anche le dosi di Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19. Potrebbe essere la soluzione definitiva al virus perché a differenza degli altri vaccini è monodose e può essere conservato in un normale frigo a 4 gradi. A regime la Reithera dice di essere in grado di produrre 100 milioni di dosi l'anno.

Gli ordini e le dosi - Gli ordini dei vaccini Pfizer-BioNTech effettuati dall'Ue per l'Italia stabiliscono che, al 31 marzo, dovrebbero giungere nel nostro Paese 8,63 milioni di dosi. Secondo i dati pubblicati dal governo, fino a domenica ne sono state consegnate 1.806.675: il che vuol dire che nei prossimi due mesi, la multinazionale dovrebbe spedire circa 6,8 milioni di dosi.

I ritardi e i tagli nella distribuzione - I tagli effettuati finora da Pfizer si sono rivelati più marcati di quelli che sarebbero serviti a compensare il passaggio da cinque a sei dosi per fiala, deciso l'8 gennaio a patto che si utilizzino siringhe o aghi a basso volume morto. La settimana scorsa la riduzione è stata del 29% e si è deciso unilateralmente dove e in che misura ridurre le consegne: in sei Regioni il taglio è stato tra il 49% e il 60%. Per questo la diffida per inadempimento, che già oggi l'Italia potrebbe inoltrare ai danni di Pfizer, contesterà il fatto che "non è stata rispettata la pianificazione settimanale".