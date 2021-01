Covid Gb, picco di casi sull'isola di Wight: ospedali saturi, pazienti trasferiti con gli elicotteri

Da territorio con meno contagi da Covid-19 in Gran Bretagna a focolaio esplosivo, il tutto in poche settimane. E' allarme sull'isola di Wight, a sud dell'Inghilterra, dove i casi si stanno moltiplicando in percentuale "astronomica" e i reparti ospedalieri locali sono ormai saturi. La situazione è molto grave, tanto da richiedere l'intervento di elicotteri per il trasferimento dei pazienti più gravi verso altri ospedali britannici.