Covid, Di Maio firma l'ordinanza per chi rientra dalla Gran Bretagna: doppio tampone e quarantena di 14 giorni

Covid, domenica è il V-Day: da Massimo Galli al medico del paziente 1, ecco chi saranno i primi vaccinati in Italia Massimo Galli, 69 anni, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano 1 di 14 Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica della rianimazione dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova Facebook / Ospedale Policlinico San Martino 2 di 14 Raffaele Bruno, 54 anni, infettivologo del San Matteo di Pavia. Ha curato il paziente 1 3 di 14 Maria Rosaria Capobianchi, 67 anni, direttrice del laboratorio di Virologia presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. A capo del team che ha contribuito a isolare il virus 4 di 14 Mauro Rinaldi, 58 anni, direttore di Cardiochirugia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino Ansa 5 di 14 Lidia Dalfino, 52 anni, dirigente medico presso Uo Rianimazione Due del Policlinico di Bari Linkedin 6 di 14 Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento clinico di malattie infettive Amedeo di Savoia di Torino Ansa 7 di 14 Paola Vittoria Santirosi, 48 anni, responsabile di Nefrologia e Dialisi Ospedale di Spoleto (Perugia) Facebook 8 di 14 Pier Luigi Bartoletti, vice segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), a capo delle Usca del Lazio Ansa 9 di 14 Ivo Tiberio, 59 anni, direttore UOC Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova Linkedin 10 di 14 Massimo Geraci, 52 anni, responsabile del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo Facebook 12 di 14 Ferdinando Luca Lorini, 59 anni, direttore dell'Unità di Anestesia e rianimazione 2 dell'Ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo ASSTPapaGiovanniXXIII 13 di 14 Cosimo Napoletano, 68 anni, dirigente medico ospedaliero presso il Servizio di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" di Teramo Dal Web 14 di 14 Francesco Saverio Faella, 74 anni, infettivologo, direttore del Reparto I Divisione-Malattie Infettive ad Indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli Facebook / Rotary Club Di Castellammare Di Stabia 15 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci Sarà domenica 27 dicembre anche in Italia il primo giorno europeo di vaccinazione anti-Covid, il cosiddetto V-Day. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia saranno 9.750 le prime dosi del vaccino Pfizer che verranno somministrate a medici, infermieri, operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Tra i nomi di spicco quello di Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, e di Raffaele Bruno, l'infettivologo che è stato il "medico del paziente 1" e che lavora al Policlinico San Matteo di Pavia

