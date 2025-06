Corteo pro Gaza a Bruxelles: in centomila sfilano con le bandiere palestinesi | Amnesty: "Superata la linea rossa"

In migliaia hanno sfilato anche a L'Aja per protestare contro l'offensiva israeliana a Gaza. La manifestazione, collegata a quella di Bruxelles, secondo gli organizzatori ha raccolto 150mila adesioni. Si tratta della seconda grande protesta in un mese organizzata da diverse Ong, tra cui Oxfam e Amnesty. I manifestanti hanno chiesto al governo olandese provvisorio di prendere una posizione decisa contro le azioni militari israeliane. Nel corteo, si legge sui media locali, gli striscioni recitavano: "Non distogliere lo sguardo, fai qualcosa", "Fermiamo la complicità olandese" e "Rimaniamo in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono". Su X, il premier dimissionario Dick Schoof, ha scritto: "A tutte le persone all'Aja dico: vi vediamo e vi sentiamo. Alla fine, il nostro obiettivo è lo stesso: porre fine alle sofferenze di Gaza il prima possibile".