Corte Suprema Usa, Trump nominerà una donna dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg

Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana nominerà il sostituto della giudice della Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg , deceduta venerdì. Il nome del candidato ancora non è stato svelato, ma il presidente americano ha anticipato, durante una manifestazione elettorale a Fayetteville (nella Carolina del Nord), che sarà una donna : "Perché in realtà le donne mi piacciono molto più degli uomini".

Due nomi - In precedenza, Trump aveva elogiato due giudici donna che prestano servizio nelle corti d'appello federali: Amy Coney Barrett e Barbara Lagoa, entrambe conservatrici.

Secondo il New York Times, le due donne sarebbero state indicate come le favorite anche durante una telefonata risalente a venerdì notte con il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, nonché leader della maggioranza al Senato.

Biden contro Trump - Ma lo sfidante democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si scaglia contro il presidente, sostenendo che la sostituzione di Ginsburg dovrebbe avvenire dopo il voto di novembre.