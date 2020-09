Usa, è morta giudice Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni. "E' stata un colosso della legge" che ha dimostrato che si può essere in "disaccordo senza essere sgradevoli con i colleghi che avevano diversi punti di vista", ha affermato Donald Trump. Il giudice Ruth Bader Ginsburg ha "spianato la strada a molte donne, inclusa me. Non ci sarà mai nessuna come lei. Grazie RGB", ha twittato l'ex segretario di Stato Hillary Clinton.