Usa, sostenitori di Trump protestano a Washington: scontri e tensioni

Negli Stati Uniti centinaia di sostenitori del presidente Donald Trump si sono riuniti a Washington per protestare contro l'elezione di Joe Biden e la decisione della Corte Suprema di non sostenere l'azione legale promossa dal Texas per ribaltare l'esito del voto. La cosiddetta "marcia per Trump" è partita da Capitol Hill, sede del Congresso. Ci sono stati tafferugli e almeno 5 persone sono state arrestate.

Trump: "Battaglia è solo all'inizio" - "Abbiamo appena iniziato a combattere!!!". Donald Trump non si arrende e saluta così su Twitter i suoi sostenitori che stanno in marcia a Washington per protestare contro l'elezione di Joe Biden, che sarà formalizzata lunedi' col voto dello Us Electoral College. "Wow! Migliaia di persone si stanno riversando per le strade di Washington per stoppare il furto delle elezioni. Non lo sapevo, ma li ho visti!", ha aggiunto il tycoon.