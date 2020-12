Usa 2020, Trump: "Altri 17 Stati con il Texas per il ricorso sul voto"

Ansa

Almeno 17 Stati si sono uniti al Texas "nell'azione legale straordinaria contro la più grande frode elettorale nella storia degli Stati Uniti". E' quanto riferisce Donald Trump riferendosi al ricorso del Lone Star State per ribaltare i risultati delle presidenziali in quattro Stati americani. Un cinguettio che Twitter ha censurato come controverso per l'accusa non provata di elezioni fraudolente