Usa, corteo pro Trump a Washington: il tycoon saluta i sostenitori

Donald Trump, a bordo della limousine presidenziale, è passato in mezzo al corteo dei suoi sostenitori riunitisi a Washington per protestare contro la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali. Il convoglio del tycoon stato accolto da centinaia di manifestanti con bandiere della campagna elettorale, cartelli e cori con slogan come "altri quattro anni", "Usa, Usa", "Vogliamo Trump".