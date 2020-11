Usa 2020, Zuckerberg: "Elezioni oneste, Biden ha vinto"

Afp

Per Mark Zuckerberg "l'esito delle elezioni è ora chiaro: Joe Biden sarà il nostro prossimo presidente". "E' importante che la gente abbia fiducia che le elezioni sono state fondamentalmente oneste e questo vale anche per le decine di milioni di persone che hanno votato per Trump", ha quindi osservato il ceo di Facebook nel corso di un incotro con i suoi dipendenti.