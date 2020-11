Usa, Biden nomina la task force anti-Covid con 13 membri

La gestione della pandemia - Il "Transition Covid-19 Advisory Board" è composto da un gruppo di medici e scienziati con lunga esperienza e competenze diverse, che hanno lavorato in gran parte con precedenti amministrazioni e guidato la risposta del Paese a crisi sanitarie nazionali e mondiali. "Gestire la pandemia è una delle battaglie più importanti che dovrà fronteggiare la nostra amministrazione e sarò informato dalla scienza e dagli esperti", ha commentato il presidente eletto da Wilmington.

La task force, ha aggiunto, "contribuirà a plasmare il mio approccio per gestire l'aumento dei contagi, garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e senza costi, a proteggere le fasce di popolazione a rischio".

Chi sono i 3 co-presidenti - I 3 co-presidenti della task force sono: il dottor David Kessler, professore di pediatria, epidemiologia e biostatistica presso l'Universita' della California, San Francisco, commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti dal 1990 al 1997; il dottor Vivek Murthy, chirurgo generale e la dottoressa Marcella Nunez-Smith, professoressa associato di medicina interna, salute pubblica e management presso la Yale University e preside associato per la ricerca sull'equità sanitaria presso la scuola di medicina di Yale specializzata in assistenza sanitaria per le popolazioni emarginate.