Usa 2020, dall'annuncio della vittoria di Biden all'insediamento alla Casa Bianca: cosa succederà nei prossimi mesi?

E ora cosa succede? Chi ha seguito le elezioni americane ha assistito all'annuncio della vittoria del democratico Joe Biden dopo giorni di incertezza. Ma non è finita qui. Queste sono le tappe che porteranno il candidato democratico ad insediarsi alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni.

8 dicembre, la deadline per risolvere le dispute - Entro questa data dovranno essere concluse le eventuali controversie, a partire da quelle sul voto per posta poste dalla campagna di Trump. Il termine vale anche per l'eventuale riconteggio dei voti nei singoli Stati, per le cause nei tribunali e per l'eventuale ricorso alla Corte Suprema.

14 dicembre, l'elezione di Biden - Spetta al collegio elettorale formato da 538 grandi elettori. Ogni candidato, Stato per Stato, ha scelto quali grandi elettori dovranno rappresentarlo nel collegio. Questi si incontreranno ciascuno nel proprio Stato e voteranno per il candidato che li ha scelti. I grandi elettori che lo tradiscono (caso raro) vengono chiamati "elettori infedeli".

3 gennaio, al via il nuovo Congresso - Il 117esimo Congresso debutterà prima del presidente: Camera dei Rappresentanti (a maggioranza dem) e Senato (probabilmente ancora a maggioranza repubblicana) si insedieranno il 3 gennaio 2021 a mezzogiorno.

Dicembre / gennaio, la transizione - E' il processo per il trasferimento formale dei poteri dal presidente uscente al presidente eletto, al netto delle intemperanze di Trump. Questo processo avviene solitamente tra la proclamazione del nuovo presidente e l'Inauguration Day, data dell'insediamento alla Casa Bianca. Se ne occupano i "transition team" dei due candidati.



20 gennaio, il giuramento - E' l'Inauguration Day. Biden inizierà il suo mandato presidenziale il 20 gennaio 2021, con la cerimonia del giuramento a Capitol Hill, sede del Congresso americano, in genere alla presenza degli ex presidenti. La domanda ovviamente è: Trump ci sarà?