E' Joe Biden il 46esimo presidente degli Stati Uniti | Ma Trump non concede la vittoria: "Le elezioni non sono finite"

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America . Il candidato dei democratici ha conquistato la Pennsylvania, diventando quindi il nuovo inquilino della Casa Bianca. Vincendo nello Stato infatti, l'ex vice di Obama si aggiudica i suoi 20 grandi elettori che lo separavano dal traguardo. Ma Donald Trump non concede la vittoria all'avversario: "Le elezioni non sono finite".

Biden: "Onorato della scelta degli americani" - Le prime parole di Joe Biden dopo la sua elezione alla Casa Bianca sono state queste: "Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente. Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani".

Ma Trump non ci sta e dice: "Le elezioni non sono finite" - L'attuale presidente Donald Trump però non è disposto a concedere la vittoria al suo avversario, torna a promettere azioni legali e dichiara: "Le elezioni non sono finite".

Esplode la gioia nella città di Biden - E' festa grande a Wilmington, la città dove Biden vive, dove centinaia di persone a piedi e in auto hanno iniziato ad affluire verso il maxiparcheggio del Chase Center, il luogo simbolo della campagna presidenziale dem che ha nelle vicinanze il suo quartier generale. In queo luogo Giden ha tenuto i suoi discorsi dopo l'Election Day .

Venti grandi elettori dalla Pennsylvania - Vincendo in Pennsylvania, Biden si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato, superando così la fatidica soglia dei 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca. Secondo la Cnn, Biden è giunto ora a quota 273, per Ap è a quota 284. Ad accreditare la vittoria dell'esponente dem anche la Nbc, mentre Fox ancora non dà la notizia. Il network di Rupert Murdoch non proietta la conquista della Pennsylvania da parte di Biden e quindi non è ancora in grado di proiettare Biden alla Casa Bianca.

Vittoria storica per la Harris, prima vice donna - Entra nella storia anche Kamala Harris, prima vicepresidente donna nella storia americana, che scrive su Twitter: "Questa elezione riguarda molto di più di Joe Biden o di me. Riguarda l'anima dell'America e la notra volontà di lottare per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Adesso iniziamo".

Da Washington a New York, esplode la gioia - E' festa grande nelle strade di molte città, da New York a Washington, per la vittoria del candidato democratico. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46esimo presidente americano, tra le urla di gioia dei passanti sui marciapiedi.