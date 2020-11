Usa 2020, staff Biden: Avril Haines prima donna a capo 007 

Avril Haines , ex vice direttrice della Cia ed ex vice consigliera per la sicurezza nazionale, sarà nominata come capo della National Intelligence , diventando così la prima donna a guidare la comunità degli 007 Usa . Lo rende noto lo staff del presidente eletto Joe Biden . Confermate, inoltre, le indiscrezioni di stampa: Anthony Blinken sarà il nuovo segretario di Stato, mentre Linda Thomas-Greenfield verrà nominata ambasciatrice all'Onu.

Jake Sullivan sarà il suo consigliere per la Sicurezza nazionale mentre il segretario sarà il cubano-americano Alejandro Mayorkas. E' la prima volta che il consiglio di Sicurezza nazionale avrà un funzionario dedicato al cambiamento climatico, in questo caso John Kerry, ex segretario di Stato di Barack Obama.

Biden ha annunciato formalmente i primi nomi della sua squadra, nonostante il presidente Trump continui a negare i risultati delle elezioni. "Non abbiamo tempo da perdere quando si tratta della nostra sicurezza nazionale e della nostra politica estera. Ho bisogno di un team pronto sin dal primo giorno ad aiutarmi a reclamare il posto dell'America a capo tavola, radunare il mondo per essere all'altezza delle grandissime sfide che abbiamo davanti e far avanzare la sicurezza, la prosperità e i valori. Questo è il punto cruciale di tale team", ha ha spiegato Biden.

"Queste persone sono sia esperte e a prova di crisi sia innovative e fantasiose. I loro risultati nella diplomazia sono senza pari ma riflettono anche l'idea che non possiamo affrontare le sfide profonde di questo nuovo momento con il vecchio modo di pensare, o senza diversità di esperienza e prospettiva. E' per questo che li ho scelti", ha aggiunto.