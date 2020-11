Usa 2020, scontri a Washington: Trump twitta e attacca tutti

Washington, manifestazione pro-Trump davanti alla Casa Bianca Ansa 1 di 27 Ansa 2 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 10 di 27 Ansa 11 di 27 Ansa 12 di 27 Ansa 13 di 27 Ansa 14 di 27 Ansa 15 di 27 Ansa 16 di 27 Ansa 17 di 27 Ansa 18 di 27 Ansa 19 di 27 Ansa 20 di 27 Ansa 21 di 27 Ansa 22 di 27 Ansa 23 di 27 Ansa 24 di 27 Ansa 25 di 27 Ansa 26 di 27 Ansa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo gli scontri nella notte a Washington, Donald Trump ha scritto una raffica di tweet notturni attaccando tutti. A partire dall'organizzazione "Antifa" per aver "aggredito i manifestanti" suoi sostenitori nella capitale, e proseguendo con la polizia per essere intervenuta "troppo tardi", il sindaco perché "non sta facendo il suo lavoro" e il "silenzio dei media nemici del popolo" sulla folla dei suoi fan.