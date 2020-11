Usa 2020, l'amministrazione autorizza la transizione di poteri da Trump a Biden

Afp

La General services administration, l'autorità statunitense per la gestione e amministrazione delle agenzie federali, ha confermato Joe Biden come "apparente vincitore" delle presidenziali, autorizzando l'inizio formale della transizione di poteri da Donald Trump. Anche il presidente uscente ha dato il suo "ok" al passaggio di testimone "nel miglior interesse del Paese". La svolta è giunta dopo che il Michigan ha certificato la vittoria del democratico.