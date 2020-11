Usa 2020, Joe Biden: "Vinceremo questa battaglia"

Il candidato democratico Joe Biden è tornato a parlare dal suo quartier generale di Wilmington, nel Delaware, quando è ancora in corso il conteggio delle elezioni presidenziali che lo vedono in vantaggio su Donald Trump. "Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo", ha detto assieme alla sua candidata vicepresidente Kamala Harris.

"Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania. E ora siamo in vantaggio anche in Arizona e Nevada": lo ha detto Joe Biden parlando a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria. Ma il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso. "Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, siamo il ticket più votato della storia", ha aggiunto Biden. "Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona", ha aggiunto.

LEGGI ANCHE > Lo speciale elezioni Usa 2020: tutti i numeri

"Calma e pazienza, ogni voto sarà contato" - "State calmi e siate pazienti, ogni voto sarà contato". E' l'invito che rivolge Joe Biden agli americani mentre lo scrutinio è ancora in corso e il presidente Donald Trump prosegue a minacciare battaglie legali e soprattutto accusa di brogli elettorali.