Usa 2020, Biden supera Trump in Georgia: la presidenza è sempre più vicina | Ma nelle città le proteste aumentano

"Non c'è un'altra strada, la via della precauzione è una via obbligata per arginare la pandemia. I numeri continuano ogni giorno drammaticamente a crescere e sono oltre 1 milione di morti nel mondo, sono cifre che parlano da sole e danno il senso della gravita' della situazione. Questo Dpcm e' in piena continuita' con le misiure che il governo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera.