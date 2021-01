Per la "Giornata degli abbracci" ecco quelli più belli alla cerimonia di insediamento di Joe Biden

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' stata una giornata storica quella dell'insediamento del neo presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Una cerimonia piena di emozione per gli esponenti democratici e dove non sono mancati saluti affettuosi tra colleghi, familiari e star. Per la "Giornata degli abbracci", che cade il 21 gennaio, ecco quelli più belli: da Lady Gaga che stringe Hillary Clinton a Kamala Harris con la nipote a Joe Biden che abbraccia la moglie e i suoi due figli, Ashely e Hunter.