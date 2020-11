Coronavirus, Donald Trump minaccia di licenziare Fauci

Donald Trump non è mai stato un supporter della mascherina come arma contro il Coronavirus. Ha sempre preferito condurre una linea spavalda. Solo nelle ultime settimane aveva in parte modificato la propria strategia. E la mascherina è diventata argomento anche nel primo dibattito televisivo col suo antagonista alle presidenziali, Joe Biden. Trump aveva deriso Biden per aver indossato la mascherina e aveva detto: "Non indosso mascherine come lui. Ogni volta che lo vedi, ha una mascherina. Potrebbe parlare a 200 piedi (circa 60 metri) di distanza e si presenterebbe con la mascherina più grande che abbia mai visto". Tre giorni dopo la situazione cambia, Trump risulta positivo al Covid e ora invita gli americani a indossarla.