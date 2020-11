Biden compie 78 anni: sarà il presidente più anziano della storia degli Usa

E anche se il presidente uscente Donald Trump continua a non ammettere la sconfitta e, anzi, sta cercando in tutti i modi di ribaltare il risultato elettorale, almeno a Napoli Biden è già presidente di fatto: come i suoi predecessori, infatti, è entrato a far parte del tradizionale presepe degli artigiani di San Gregorio Armeno: nella bottega di uno trai più noti, Genny Di Virgilio, il presidente eletto viene infatti rappresentato con un aspetto sorridente e fiducioso, nonostante i problemi politici e sanitari con i quali Biden si trova a fare i conti.