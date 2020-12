Coronavirus Usa, in ospedale arrivano le prime dosi del vaccino: il personale medico festeggia… ballando

È stato un anno difficile per gli operatori sanitari. Così, quando il personale medico dell’ospedale Boston Medical Center, negli Stati Uniti, ha ricevuto le prime dosi del vaccino contro il coronavirus non ha potuto trattenere la gioia. Indossando mascherine, visiere in plastica e camici, lo staff ha improvvisato una coreografia sulle note di "Good as Hell" della cantante Lizzo all'esterno della struttura. Il video del ballo è stato poi postato sui social del Boston Medical Center ed è diventato virale in poco tempo.