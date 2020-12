Coronavirus, negli Usa partite le prime spedizioni del vaccino Pfizer-BioNTech

clicca per guardare tutte le foto della gallery

I primi camion che trasportano le dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech sono partiti da un impianto di produzione del Michigan, negli Stati Uniti. Si prevede l'invio di circa 3 milioni di dosi. La priorità per la somministrazione è stata data a operatori sanitari e residenti delle case di cura. I funzionari federali hanno riferito che le prime spedizioni del vaccino saranno scaglionate. Le dosi arriveranno lunedì in 145 centri di distribuzione. Altri 425 siti le riceveranno martedì e i restanti 66 mercoledì. Il vaccino verrà distribuito in base alla popolazione adulta di ogni stato.