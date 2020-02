Coronavirus, Trump limita i viaggi in alcune zone dell'Italia: "Prima vittima negli Stati Uniti, probabili nuovi casi" 

In Usa ci saranno probabilmente nuovi casi di coronavirus : lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, confermando la prima vittima , una donna ad alto rischio sanitario sui 50 anni dello Stato di Washington. "Il nostro Paese è preparato a combattere il coronavirus , siamo pronti a ogni scenario", ha aggiunto Trump annunciando limitazioni nei viaggi in alcune zone dell'Italia , in Iran e in Corea del Sud .

Gli Usa hanno deciso quindi di innalzare al massimo il livello di allerta, da 3 a 4 ("do not travel'" non viaggiare), per i viaggi nelle zone più colpite in Italia e in Corea del Sud.

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre spiegato che "stiamo ragionando sul confine meridionale degli Stati Uniti, per rafforzare i controlli vista l'emergenza".

Donald Trump lunedì incontrerà a Washington i rappresentanti dei grandi gruppi farmaceutici per affrontare la gestione dell'epidemia. Un'occasione per chiedere informazioni sugli ultimi progressi medici sui trattamenti e su un possibile vaccino.