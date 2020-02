Coronavirus, Trump: "Rischi per gli americani molto bassi" | "Blocco voli da Italia? Vediamo cosa succede"

"Siamo pronti ad adattare le nostre misure e fare qualsiasi cosa sia necessaria". Trump ha spiegato di aver parlato con il presidente cinese Xi Jinping. "Sta lavorando duramente" per far fronte all'emergenza del coronavirus.

"Se il Congresso ci concederà più di 2,5 miliardi di dollari per combattere il coronavirus, noi li accetteremo", ha affermato quindi Trump. Poi a prendere la parola e' stato il vice presidente Mike Pence, nominato alla

guida degli sforzi americani per rispondere al virus. "La nostra priorità è la sicurezza e la salute degli americani", ha ribadito Pence, precisando che "anche se i rischi per il pubblico americano restano bassi, lavoreremo per avere le risorse necessarie a rispondere all'emergenza".