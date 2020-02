Coronavirus, sei le vittime tra gli operatori sanitari in Cina | Il bilancio dei morti sale a oltre 1.380

I numeri aggiornati: in Cina oltre 1.380 morti - Le autorità cinesi hanno aggiornato i bilanci relativi a casi, contagi e morti da coronavirus. I nuovi casi sono oltre 5mila che portano così a oltre 63mila il numero delle persone infettate. La Commissione sanitaria nazionale di Pechino ha inoltre precisato che nelle ultime ore sono decedute 121 persone, per un totale di morti, dall'inizio dell'epidemia, di oltre 1.380.

Il contagio rallenta a Wuhan - La provincia di Hubei, con la sua capitale Wuhan, resta l'epicentro dell'epidemia, con ulteriori 4,823 casi. Lì, però, è il decimo giorno consecutivo in cui l'andamento del contagio appare in rallentamento.

Gli altri casi fuori dalla Cina - A Hong Kong i casi registrati sono 51 tra cui 1 decesso. In Giappone si contano 251 episodi, di cui 218 a bordo della nave da crociera ormeggiata a Yokohama, a Singapore 58, in Thailandia 33, in Corea del Sud 28. Negli Stati Uniti ammontano a 15, un cittadino americano è morto in Cina. Passando all'Europa, in Germania sono 16, in Francia 11, nel Regno Unito 9, in Italia 3, in Russia 2, in Spagna 2, in Belgio 1, così come in Svezia e in Finlandia. Nelle Filippine sono stati registrati 3 casi, incluso un decesso.

Dalla Diamond sbarcati 11 passeggeri - Intanto un primo gruppo di 11 passeggeri, di 80 anni e oltre, risultati negativi ai test per il coronavirus, è sbarcato dalla Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, per essere trasferiti in alloggi protetti messi a disposizione dal governo. Lo ha confermato un funzionario del governo giapponese precisando che questi passeggeri resteranno negli alloggi preposti fino alla fine della quarantena, prevista il 19 febbraio.