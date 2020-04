Coronavirus, rimpatriati i dipendenti italiani di Disney World

La pandemia di Covid-19 non ha risparmiato neanche il mondo di Disney World ed i suoi famosi parchi divertimenti. La società di Topolino ha infatti deciso di sospendere i contratti di lavoro per migliaia di lavoratori, promettendo la ripresa solo ad emergenza finita. Tra loro anche i ragazzi italiani, andati a lavorare - a vario titolo - nei parchi del divertimento, ma poi rimasti bloccati in un Paese, alle prese con il virus, che ha chiuso i voli.

I ragazzi erano arrivati a Orlando grazie al Cultural Representative Program della Disney, un programma di scambio culturale che garantisce un contratto di un anno. Il 16 marzo il parco è stato chiuso e i dipendenti messi in quarantena, ma la Disney ancora per qualche settimana ha continuato a garantire un numero minimo di ore per consentire ai ragazzi dello scambio culturale di pagare l'affitto e acquistare i beni di prima necessità. Il 6 aprile, però, tutti i partecipanti al Cultural Representative Program sono stati licenziati per mail. Ora, dopo alcune settimane, i giovani sono riusciti a tornare in Italia.

"Finalmente ce l'abbiamo fatta a tornare in Italia - ha raccontato un ragazzo lombardo - dopo un periodo complicato dove abbiamo cercato di trovare una soluzione per tornare a casa. In Florida la situazione appare più tranquilla che in Italia, visto il racconto dei miei familiari dalla Lombardia: non essendo in centro città ma più in periferia, ci sentivamo più tranquilli".

"E' stato un viaggio lungo, dopo una fase difficile ma siamo riusciti tutti a tornare - ha testimoniato un giovane di Roma -. Sicuramente, ci sono stati momenti complicati, dalla quarantena a casa, allo sfratto in una settimana. Siamo stati licenziati con una mail ma, subito il giorno dopo, siamo entrati in contatto con la nostra manager che, faccia a faccia, ci ha dato le motivazioni, garantendoci assistenza fino al 18 aprile, come ci avevano assicurato".