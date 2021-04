Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi

Ansa

Le autorità sanitarie nel Regno Unito hanno segnalato la presenza nel Paese della variante indiana del coronavirus. La mutazione è stata scoperta in circa 80 persone. Questo ceppo presenta una doppia mutazione rispetto a quello originario e appare più trasmissibile. Il Regno Unito ha anche lanciato l'allarme per la variante sudafricana, considerata più resistente ai vaccini disponibili. I casi sono concentrati in 4 focolai, tutti a Londra.