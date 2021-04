Covid, esperti Usa: la variante inglese è "più appiccicosa"

Italy Photo Press

La cosiddetta "variante inglese" del coronavirus non solo è la più diffusa negli Stati Uniti, ma rappresenta il 78% dei nuovi casi registrati a New York. La mutazione, classificata come di "particolarmente preoccupante" dai Centri per il controllo e la diffusione delle malattie, appare essere più contagiosa, in quanto "più appiccicosa", e "colpisce con più facilità i giovani".