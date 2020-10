Coronavirus: in Francia situazione allarmante: 14mila casi e 63 morti in 24 ore 

In questo quadro preoccupante non mancano i segnali postivi. Un inizio di "timido miglioramento" nella situazione epidemica in Francia viene osservata a Bordeaux, Nizza e Marsiglia: lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Vèran, in una conferenza stampa in cui ha affermato che il governo prende "questi segnali di speranza come segnali di incoraggiamento" per proseguire gli sforzi. Vèran ha invece parlato di un'"evoluzione preoccupante e un peggioramento degli indicatori" in 5 città: Lille, Lione, Grenoble, Tolosa e Saint-Etienne.

In Germania oltre 2.500 casi - Sono state oltre 2.500 le infezioni da coronavirus registrate in Germania nelle ultime 24 ore. La soglia dei 2.500 è stata superata per la seconda volta in pochi giorni. Secondo il Robert Koch Institute in un solo giorno nel Paese sono stati individuati 2.503 casi, sabato erano stati 2.507. Dall'inizio della pandemia nel Paese si sono registrati 291.722 contagi e 9.500 morti.