Coronavirus, record in Israele: quasi 9mila casi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus in Israele sono stati quasi 9mila (8.919), segnando così un ennesimo record. Oltre 65mila i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Gli attualmente positivi nel Paese sono 69mila, di cui 810 gravi. 206 i pazienti che necessitano di ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un giorno. In Israele è in vigore, fino al 14 ottobre, un lockdown nazionale