Coronavirus, cimiteri a rischio collasso in Brasile: fosse comuni a San Paolo

Una task-force per pianificare le sepolture, aumentate a causa del coronavirus, e per evitare un collasso simile a quello verificatosi nei cimiteri di New York. E' il piano di Bruno Covas, sindaco di San Paolo, la città più grande e popolosa del Brasile. Nel cimitero di Vila Formosa, il più importante della metropoli, sono state scavate centinaia di fosse per far fronte all'aumento dei morti. Stesso scenario anche a Manaus, in Amazzonia.