Coronavirus, immagini shock dagli Usa: fosse comuni a New York

Decine di bare posizionate una accanto all'altra e sepolte in fosse comuni vicino a New York: sono le immagini shock riprese da un drone che testimoniano l'emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Il luogo di sepoltura si trova al largo del Bronx, ad Hart Island, che da oltre 150 anni viene utilizzato per tumulare chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.