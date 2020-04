Coronavirus, abbattuto il muro dei 200mila morti in tutto il mondo

Il numero dei morti per coronavirus ha superato quota 200mila a livello mondiale. I contagiati sono 2.865.938, secondo il Coronavirus Resource Centre della Johns Hopkins University. I decessi totali sono 200.698 in 185 Paesi nel mondo. Il primo Paese al mondo per vittime restano gli Stati Uniti. Subito dopo troviamo Italia, Spagna, Francia e Gran Bretagna. Londra è l'unica nazione europea dove l'epidemia ancora non rallenta.